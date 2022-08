Charles De Ketelaere geeft eerste interview als Milan-speler: "Eerste contacten dateren al van begin dit jaar"

Daarin gaf De Ketelaere aan dat de eerste contacten al van een lange tijd terug dateren. "Al sinds het begin van dit jaar was er contact tussen mijn makelaars en mensen van de club. Paolo Maldini en Ricky Massara hebben vaak benadrukt hoe graag ze me erbij wilden hebben."

"Het heeft zijn tijd geduurd, maar ik ben enorm blij om hier te mogen zijn. Ik had nooit durven denken dat ik voor een grote club als Milan zou spelen. Ik beloof dat ik elke match alles zal geven en hoop hier prijzen te winnen."

De Ketelaere legde daarnaast ook zijn keuze voor het aparte rugnummer 90 uit. "Dit nummer draag ik al op mijn rug sinds mijn jeugd. Ik heb er goede herinneringen aan en wilde voortdoen met dit rugnummer."

