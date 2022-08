Lior Refaelov gelooft dat Anderlecht zich kwalificeert voor de volgende ronde: "Ik heb er vertrouwen in"

Anderlecht ging verrassend onderuit tegen Cercle Brugge afgelopen weekend. Toch is het team er klaar voor om een goed resultaat te halen in Estland volgens Lior Refaelov

“We hebben een nieuwe technische staf, nieuwe spelers, voor veel jongens is dit een nieuw systeem. Maar de coach heeft het geweldig gedaan bij Union. We willen hier graag hetzelfde bereiken. Als we gewoon rustig blijven werken, zullen de resultaten wel volgen", geeft Lior Refaelov een verklaring voor de uitschuiver tegen Cercle Brugge tegenover Het Nieuwsblad.

"Morgen wacht onze eerste echte uitdaging. We weten allemaal hoe belangrijk het is voor de club om Europees te spelen. We gaan dus voor een goed resultaat naar Estland, zodat we het volgende week thuis kunnen afmaken. Ik heb er vertrouwen in", geeft hij aan.