Mark van Bommel laat zich uit over vertrek van Benson: "Hij wilde absoluut deze stap zetten, dan kan je hem niet tegenhouden"

Donderdag neemt Antwerp het in de Conference League op tegen Lilleström. Na zestien speeldagen staan de Noren op de tweede plaats in eigen land. "Een lastig te bekampen ploeg, zoals ik elke week zeg", knipoogde Mark van Bommel tijdens zijn perspraatje.

Met amper veertien tegentreffers is Lilleström de minst gepasseerde ploeg uit de Noorse hoogste klasse. Een vleugje creativiteit zal voor Antwerp dus meer dan welkom zijn donderdag. In die optiek is het uiterst jammer dat iemand als Manuel Benson woensdag niet mee op het vliegtuig zal stappen. De kwieke winger zit in Burnley om zijn transfer af te ronden.

"Manuel Benson en Emanuel Emegha reizen niet mee af naar Noorwegen. Ja, zij ronden normaal gesproken vandaag hun transfer af. Hoe jammer het is dat Benson vertrekt? Kijk, hij speelde goed en voelde zich hier op zijn gemak. Maar als een speler wil vertrekken, kan je hem als club koste wat kost tegenhouden. Dat hebben we in dit geval niet gedaan. Benni heeft een voorgeschiedenis en daar ga je rekening mee houden. Hij wilde deze stap per se maken", aldus Van Bommel.

Met Benson verliest Van Bommel een basispion, maar echt zorgen maakt de Nederlander zich niet. Achter de schermen wordt immers stevig gewerkt aan versterking, die niet zal ophouden bij de komst van Kosovaar Muja. "We zijn ermee bezig, zoals we dat altijd doen. Ik verwacht wel dat er nog inkomende transfers zitten aan te komen. Marc (Overmars, red.) is druk bezig", besluit de Nederlandse T1 van Antwerp. De naam van Adnan Januzaj werd de voorbije dagen veelvuldig gelinkt aan Antwerp. Moet de Rode Duivel Benson doen vergeten?