OFFICIEEL: Belgisch belofte-international komt Lierse K. versterken

Lierse Kempenzonen zag onlangs eerste doelman Jens Teunckens uitvallen met een zware knieblessure. De Pallieters hadden daardoor nood aan een extra doelman en die lijken ze gevonden te hebben in Eindhoven.

Update 20u45: PSV en Lierse K. hebben intussen het nieuws officieel gemaakt: Maxime Delanghe vertrekt definitief naar Lierse Kempenzonen, waar hij een contract voor een seizoen (+optie) heeft ondertekend.

We wensen je al het geluk toe in je verdere carrière Maxime! ❤ — PSV (@PSV) August 4, 2022

Maxime Delanghe (21), die opgeleid werd bij Anderlecht en PSV, mag vertrekken in Eindhoven. De belofte-international ging zijn laatste contractjaar in bij PSV, maar in Eindhoven vinden ze dat Delanghe de rol van derde doelman stilaan is ontgroeid.

Volgens onze informatie is Delanghe op weg om de nieuwste aanwinst van Lierse K. te worden. Door de zware knieblessure van Jens Teunckens kan Lierse-coach Tom Van Imschoot voorlopig met Jarno De Smet en Ben Van Lommel maar over twee doelmannen beschikken.

Binnen tien dagen start de competitie in de Challenger Pro League. Lierse Kempenzonen begint aan het seizoen met een wedstrijd op het veld van Jong Genk.