Opmerkelijk: Antwerp informeerde ook naar de diensten van basisspeler Ajax

Antwerp heeft deze transferperiode ook geïnformeerd bij Daley Blind. De verdedigende middenvelder zit in zijn laatste contractjaar bij Ajax.

De 32-jarige international werd volgens Het Nieuwsblad gepolst over een overstap naar The Great Old. De linksvoetige polyvalente - hij kan ook op de linksback en in de verdediging spelen - Nederlander zou echter enkel interesse hebben indien hij zijn basisplaats bij de Amsterdammers zou kwijtspelen.

Momenteel is dat echter niet het geval, want hij stond 90 minuten op het veld tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Al incasseerde Ajax daar wel vijf tegengoals van PSV. De piste is nog niet helemaal verlaten, maar makkelijk wordt het niet.