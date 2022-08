Imke Courtois laat zich uit over keuze van Ekkelenkamp voor Antwerp

Royal Antwerp FC snoepte Jurgen Ekkelenkamp voor de neus van Club Brugge weg.

Ekkelenkamp leek op weg naar Club Brugge, maar in laatste instantie keerde hij zijn kar en besloot hij toch voor The Great Old te kiezen. “Tja, wij zijn niet zo cynisch, hé, dat we dan meteen zeggen: voorzitter Paul Gheysens zal er wel een paar honderdduizend euro bovenop hebben gelegd”, zegt Imke Courtois over de transfer in De Zondag.

“Ik wil echt nog geloven dat spelers kijken naar het totaalplaatje: de omgeving waarin ze terechtkomen, de ploeg en de financiën. Laten we zeggen dat het allemaal hand in hand moet gaan.”

Dat maakte Club Brugge zelf ook aan de uitgaande zijde mee. “De keuze van Charles De Ketelaere was toch ook niet alleen ingegeven door het geld? Maar wel sneu voor Club, natuurlijk.”