"Niet zuiver of mooi, maar belangrijke drie punten"

Sven Kums hield met KAA Gent de drie punten thuis tegen Westerlo. Sven Kums is tevreden maar beseft dat ze ziekenboeg sterk gevuld wordt.

"We hebben mentaliteit getoond in de eerste helft, in de tweede helft leunden we wat te hard naar achter. Er was veel minder druk naar voor toe dan in de eerste helft. Met de spelers die we missen is dit een goede overwinning, we mogen al bij al tevreden zijn met vijf op negen. Het was vandaag niet zuiver of mooi maar de drie punten vandaag zijn het belangrijkste."

Gent kwam al vroeg op achterstand via Vetokele. "We schoten pas wakker na het eerste doelpunt. Onze passes waren te slordig, nadien hebben we mentaliteit getoond."

De ziekenboeg van Gent wordt stilaan groter. Sven Kums verliet licht geblesseerd het veld en ook Hjulsager viel vroegtijdig uit. "De afwezigheden wegen door. Veel basisspelers die onbeschikbaar zijn, chapeau aan de jonge gasten die hun plek hebben ingenomen. De toekomst belooft druk te worden en zij hebben bewezen dat ze dat op dit niveau aankunnen."