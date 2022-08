Er loopt iets speciaals rond bij Anderlecht: één van die spelers die je niet zoveel tegenkomt in de JPL

Je hebt dat niet zovaak in de Jupiler Pro League... Dat je één speler in het bijzonder gewoon in het oog houdt, dat je oog er naartoe getrokken wordt of je het nu wilt of niet. Noa Lang heeft dat. En nu heeft Anderlecht ook zo'n speler.

Vijf minuten in de eerste match van het seizoen tegen Oostende en het Whatsapp-groepje van vrienden lichtte constant op: "Da's wel iets speciaal hé", klonk het. Het ging over Fabio Silva. Jongens van die groep hebben hun jeugdopleiding bij Anderlecht, Mechelen, Aalst en Dender gekregen. Gasten die iets weten over voetbal... De Portugees boeit mensen, fans van Anderlecht in het bijzonder.

Fabio Silva is een speler die we niet zoveel zien in het Belgisch voetbal. We leiden in de Jupiler Pro League wel goeie verdedigers, goeie flanken en goeie middenvelders op, maar een diepe spits die iets speciaals heeft, dat komen we maar eens om de zoveel jaar tegen. Luc Nilis, Daniel Amokachi, Bosko Balaban, Aleksandar Mitrovic... om er een paar te noemen.

Silva lijkt van dezelfde categorie te zijn: finesse gepaard met dodelijke efficiëntie. Wolverhampton betaalde niet voor niets 40 miljoen voor hem, al heeft hij in de Premier League zijn strepen nog niet verdiend. Maar de JPL, da's een andere zaak. Silva heeft het potentieel om er met kop en schouders bovenuit te steken. Een match zoals tegen Seraing, da's gesneden koek voor hem.

Zijn steekballetje op Sadiki voor de eerste goal zal misschien bij velen aan de aandacht ontsnappen, maar dat was pure klasse. Zijn afwerking - al gaat hij waarschijnlijk tegen weinig ploegen zoveel ruimte krijgen - bij de derde goal was subliem. Hoeveel spitsen zien we aannemen en in de draai het lichaam al juist positioneren om af te werken?

Anderlecht gaat er dit seizoen plezier aan beleven. Als ze hem kunnen bevoorraden, heeft paars-wit een goeie kans om bovenaan mee te draaien. Met Refaelov heeft hij duidelijk al een klik, met maatje Esposito moet die nog komen: "'t Is nog vroeg in het seizoen", zei Mazzu daarover. "Hoe meer matchen ze samen gaan spelen, hoe beter dat zal worden." Maar dat er iets speciaals rondloopt, da 's duidelijk. Het is zoals Skov Olsen bij Club Brugge, daar heb je dat gevoel ook bij.