Wanneer een gele kaart niet zomaar een gele kaart is: Arsenal-middenvelder verdacht voor matchfixing en banden met Albanese maffia

Het ziet er niet goed uit voor Granit Xhaka.

De Arsenal-middenvelder die afgelopen week gewoon startte in de eerste competitiewedstrijd tegen Crystal Palace wordt namelijk in het oog gehouden door de Britse ordediensten. De reden? Een verdachte gele kaart in het Premier League-duel dat met 4-1 gewonnen werd van Leeds United vorig seizoen.

Xhaka pakte een gele kaart door bij een vrije trap aan de middellijn ostentatief voor de bal te gaan staan bij een 4-1 stand. De Engelse voetbalbond werd ingelicht dat er verdachte gokpatronen gelinkt werden aan de gele kaart van de Zwitsers-Albanese middenvelder en informeerde de inlichtingendiensten.

Albanese maffia

Zo zou er volgens The Daily Mail een weddenschap zijn geplaatst voor 52.000 pond opdat Xhaka een gele kaart zou pakken in de laatste tien minuten van de wedstrijd maar dat kon nog maar het topje van de ijsberg geweest zijn. Want onderzoekers kijken naar een vermeende criminele samenzwering. Zo zouden er in het Albanese milieu aanzienlijke bedragen in cryptomunten ingezet zijn op een gele kaart van Xhaka. The Daily Mail benoemt zelfs de Albanese maffia. Arsenal en de speler zelf wilden zelf geen commentaar geven op de nieuwe informatie.