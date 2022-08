Union SG is klaar voor Ibrox: "Die sfeer zal ons net motiveren"

Ibrox Stadium, een legendarische plek en een omgeving waar het kan stormen. De spelers van Union SG zijn zich daar terdege van bewust, maar Anthony Moris denkt motivatie te kunnen halen uit de heksenketel die hen te wachten staat.

De doelman van Union leeft in alle kalmte naar de match toe. Dat het warm kan worden in Ibrox? "Ik heb het weerbericht nog niet bekeken", grapte hij. "Neen, serieus: dit is een mythisch stadion en ongetwijfeld zal de sfeer intimiderend zijn. Maar volgens mij zal dat ons net motiveren. We hebben in de play-offs bewezen dat we kunnen presteren als een heel stadion tegen ons is - op Brugge waren we bijvoorbeeld uitstekend."

De nul houden en 't is in orde. Veel zal dus afhangen van Moris, maar die voelt geen druk. "Helemaal niet - het resultaat hangt niet alleen af van mij, hè. Trouwens, ik heb twee keer de kruisband van mijn knie gescheurd en leek verloren voor het profvoetbal. Als je dan alsnog tegen Rangers kunt keepen in de voorrondes van de Cham­pions League... Ik zou dit soort topmatchen net vaker willen spelen, ik moet hiervan genieten. Ik leef ontspannen toe naar de aftrap: we zijn er klaar voor, ik heb geen schrik."