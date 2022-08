'Jack Hendry plots in beeld voor transfer naar La Liga'

Jack Hendry lijkt onder Carl Hoefkens geen pion meer te zijn waar de trainer van blauwzwart op rekent.

Hendry viel op drie wedstrijden in de Jupiler Pro League twee keer naast de selectie van Club Brugge. De transfergeruchten zijn dan ook groot.

Zo werd hij al meerdere malen gekoppeld aan een overstap richting het Burnley van Vincent Kompany. De Engelse club zou al een bod gedaan hebben op Jan Breydel.

Volgens The Daily Record echter is Hendry op weg naar La Liga. Hij zou er kunnen aansluiten bij Real Valladolid, de Spaanse club die eigendom is van de Braziliaanse legende Ronaldo.