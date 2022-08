Mazzu gaat roteren, kans voor Stroeykens? "Ik maak mijn keuzes op basis van vorm en beschikbaarheid"

Laten we eerlijk zijn: er kan niet veel meer mislopen voor Anderlecht tegen Paide Linnameeskond. Na de 0-2 uit de heenmatch moeten de paars-witten dit gewoon afmaken. Ze toonden al sterker te zijn buitenshuis, maar uiteraard blijft Felice Mazzu voorzichtig.

In voetbal kan vanalles gebeuren. Kijk maar naar Union gisteren. Maar Mazzu gaat roteren, want er volgen nog heel wat wedstrijden tot november. Marco Kana is licht geblesseerd en komt niet in actie. Gomez is nog niet klaar voor 90 minuten. "Sergio en Francis (Amuzu) zitten beiden in de selectie. Ciske heeft tegen Seraing laten zien dat hij nog voldoende gemotiveerd is, denk ik", aldus Mazzu.

Zijn hele opstelling omsmijten gaat Mazzu trouwens ook niet doen. "Alle kernspelers zijn A-spelers. Ik maak mijn keuzes op basis van wie beschikbaar is en wie in vorm is. Maar ik kan morgen wel een paar spelers rust gunnen en dan krijgen anderen hun kans."

Mogelijk start Stroeykens eens in de spits. Ook Arnstad en Sardella mogen hopen op een basisplaats. "We willen snel scoren zodat we de wedstrijd kunnen onder controle houden. Ik heb mijn spelers gezegd dat er nog niks gespeeld is. Een 0-2 ophalen is niet onmogelijk. Tegen een zogezegd mindere tegenstander moet je ook geconcentreerd blijven."