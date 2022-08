Wesley Sonck begrijpt vergelijking van Charles De Ketelaere niet

Bij zijn voorstelling bij AC Milan kreeg Charles De Ketelaere meteen de vergelijking met Kaka als één van de vragen te horen.

Omwille van zijn manier van voetballen wordt Charles De Ketelaere in Italië nu al vergeleken met de legendarische Kaka die 104 goals scoorde voor AC Milan.

Een vergelijking die volgens Wesley Sonck geen steek houdt. “Ik begrijp die vergelijking niet, want dergelijke zaken mag je niet zeggen bij een jonge speler. Kaka was een speler van wereldklasse in zijn periode bij AC Milan”, zegt Sonck bij Eleven Sports.

De Ketelaere reageerde koeltjes op de vraag van de Italiaanse journalist of hij in de voetsporen van Kaka kan treden.

“Ik weet wat voor een geweldige speler hij was, maar ik heb mijn eigen capaciteiten. Al hoop ik wel dat ik hetzelfde kan brengen. Ik kijk enkel naar de toekomst en wil dit team helpen. Ik hou me niet bezig met zulke vergelijkingen, wel met mijn progressie”, zei de Bruggeling.