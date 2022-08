🎥 Kwartfinale Copa Libertadores ontsierd door twee smerige overtredingen

Liefhebbers van dribbels en technische hoogstandjes kunnen hun hart ophalen in Zuid-Amerika. Maar ook van smerige overtredingen zijn ze er niet vies. Afgelopen nacht herleidden Palmeiras en Atletico Mineiro hun kwartfinale in de Copa Libertadores tot een ordinaire schoppartij.

In een Braziliaans onderonsje gingen op het halfuur de poppen aan het dansen, toen Palmeiras-speler Danilo zijn studs plantte op het onderbeen van een tegenstander. Een rode kaart was het logische gevolg.

In de slotfase werd Palmeiras zelfs tot negen spelers herleid, na een meer dan terechte rode kaart van Scarpa. De speler van Atletico Mineiro kwam met de schrik vrij na deze drieste aanslag.

Oh ja, Palmeiras trok uiteindelijk alsnog aan het langste eind. De wedstrijd eindigde in 0-0, waarna Palmeiras 6-5 won in de strafschoppenreeks.