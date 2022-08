Van vierde provinciale naar 1A in zes jaar tijd (en overal topschutter worden): "Meer ervaring opgedaan in lagere reeksen dan gasten die rechtstreeks uit de jeugd komen"

Zulte Waregem heeft een wel heel atypische spits rondlopen. Stan Braem (23) speelde zes jaar geleden nog in vierde provinciale bij KSK Steenbrugge en zit nu dus in 1A na elk seizoen een jaartje hoger te gaan spelen. En overal ook topschutter te worden.

157 doelpunten in 6 seizoenen... "De truc? Ik weet het ook niet. Gefocust zijn in de zestien. Ik scoor gemakkelijk, zeker? Hoe hoger de reeks, hoe meer ruimte je krijgt met de bal aan de voet. In vierde provinciale speelden ze heel kort op mij, en vloog er meteen twee man op als ik de bal had", vertelt hij in HLN.

"Ik heb de bal graag in de voet, dus dan speelt die ruimte in mijn voordeel. Ik had trouwens zeker niet het gevoel dat het ‘te makkelijk’ ging in vierde. Ik maakte er dan wel 42 op een seizoen, maar er waren ook matchen waarin ik niet scoorde en het echt voor geen meter liep."

Maar pas nu is hij dus opgemerkt door een profclub. “Misschien kwamen ze daar nooit zoeken? Of deed ik toevallig niet mee wanneer ze kwamen kijken? Ik speelde ook vooral in de zaal, daar kwamen ze volgens mij ook niet scouten. Het is niet per se in mijn nadeel geweest. Ik heb in die lagere reeksen meer ervaring kunnen opdoen dan jonge gasten die rechtstreeks uit de jeugd komen.”