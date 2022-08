Carl Hoefkens blijft met veel vraagtekens over zijn spelerskern zitten

Carl Hoefkens trekt met Club Brugge naar OH Leuven. Nieuw puntenverlies kan de kampioen zich niet veroorloven.

Blauwzwart trekt met 4 op 9 naar Den Dreef. Het is voor Carl Hoefkens en co dan ook echt van moeten winnen. “De druk om te winnen wordt groter en groter”, zegt Hoefkens. “Maar dat is bij een ploeg als Club Brugge niet meer dan normaal. Wij gaan uit van onze eigen kwaliteiten. Binnenskamers is er niets veranderd ten opzichte van de voorbije weken.”

Over de spelerskern zijn er aardig wat vraagtekens. Zo is er allereerst Noa Lang die aast op een transfer. “Ik heb al vaker gezegd dat ik enkel bezig ben met de spelers die er zijn, maar als Club Brugge willen we natuurlijk een zo goed mogelijke ploeg. We willen absoluut kampioen worden en competitief zijn in de Champions League - dat verandert niet. We willen zo snel mogelijk iets neerzetten. Daar gaan we alles voor doen wat noodzakelijk is.”

Vraag is ook nog wat er met Jack Hendry, Eder Balanta, Antonia Nusa en Tajon Buchanan zal gebeuren. “Ik wil naar een vastere ploeg gaan, die stabiliteit moet er absoluut komen. Hendry en Balanta hebben op training hun ding gedaan, we gaan morgen bekijken of ze al dan niet in de selectie zullen zitten.”