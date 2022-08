KV Oostende eert vanavond voor de wedstrijd tegen AA Gent de betreurde Franck Berrier

KV Oostende eert vanavond de betreurde Franck Berrier. Zaterdag is het dag op dag een jaar geleden toen hij overleed.

Franck Berrier kwam via Zulte-Waregem in België voetballen. Nadien ging hij voor Standard spelen, maar na anderhalf jaar keerde hij terug naar Zulte-Waregem. Nog eens anderhalf jaar later ging hij naar KV Oostende. Hij bleef daar het langst spelen. Hij speelde 5 jaar voor Oostende. Nadien sloot hij zijn carrière af bij KV Mechelen.

Vanavond speelt Oostende tegen AA Gent. Voor de match zullen ze Berrier eren. Het is zaterdag immers dag op dag een jaar geleden toen hij overleed aan een hartstilstand tijdens een spelletje padel. Hij werd 37 jaar.

Berrier speelde 155 wedstrijd voor de Oostende. Hij scoorde 19 doelpunten en gaf 44 assists.