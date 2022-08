📷 OFFICIEEL KRC Genk huurt Daan Dierckx van Parma FC

KRC Genk verwelkomt Daan Dierckx, één van haar jeugdtalenten, terug in de Cegeka Arena.

De centrale verdediger doorliep verschillende reeksen in de jeugdopleiding van KRC Genk en wist zich daar stevig in de kijker te spelen.

Het was het Italiaanse Parma FC dat hem in de winter van 2021 wist in te lijven en hem op zijn 17-jarige leeftijd ook meteen liet debuteren. Dat maakte van Daan de eerste speler uit het geboortejaar 2003 in de Serie A.

De clubs vonden nu een akkoord in een huurovereenkomst voor één jaar, met aankoopoptie. De 19-jarige Belgische jeugdinternational sluit aan bij de selectie van Jong Genk, onder leiding van Hans Somers.