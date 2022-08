'Union bereikt akkoord en gaat voormalige Real Madrid-speler warm ontvangen'

Vicekampioen Union slaat een belangrijke slag. Het staat op het punt een voormalige Real Madrid-speler binnen te halen.

Een paar dagen geleden geraakte al bekend dat José Rodriguez (27) onderhandelingen voerde met Union Sint-Gillis. Volgens La Dernière Heure heeft de Spaanse middenvelder inmiddels een akkoord bereikt met Union. De Brusselaars kunnen hem transfervrij vastleggen.

Na zijn periode bij Maccabi Haïfa ligt Rodriguez immers niet meer onder contract. Sinds 2020 vertoefde Rodriguez bij Maccabi en speelde hij 80 wedstrijden. Hij was goed voor een doelpunt en vijf assists. Rodriguez werd opgeleid bij Castilië en heeft vier matchen in het A-elftal van Real Madrid op zijn teller.

Gescoord in Copa Del Rey

Zelfs een doelpunt in de Copa Del Rey en een invalbeurt in de Champions League staan op zijn palmares. Rodriguez werd zo de jongste speler ooit die een Real-shirt droeg in een Champions League-wedstrijd. Ook bij Deportivo La Coruña, Galatasaray, Mainz, Malaga, Fortuna Sittard, Maccabi Tel Aviv en Fuenlabrada passeerde de voormalige jeugdinternational de revue.