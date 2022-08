Wouter Vrancken laat zich uit over de komst van Ally Samatta

Racing Genk is druk bezig om Ally Samatta van Fenerbahce binnen te halen, zo vertelt Wouter Vrancken.

De Tanzaniaan zou overkomen met een uitleenbeurt, inclusief aankoopoptie. Zeker met het vertrek van Cyriel Dessers is dit geen overbodige luxe.

“Als je de vier posities voorin bekijkt, loop je niet dik”, zegt Wouter Vrancken aan Het Laatste Nieuws. Tegen Zulte Waregem wordt het alvast puzzelen.

“Onuachu is nog niet 100 procent fit. Németh is nog jong, maar ervaring kun je enkel opdoen door veel te spelen. Ik heb vertrouwen in hoe we het gaan doen. Al ga ik Mbaye Leye nu niet wijzer maken dan hij is.”

De deal met Samatta geniet nu alle prioriteit. “Het is een kwestie van profielen en je kijkt naar welke namen er bij je zouden passen.”