Bilal El Khannouss is hard voor Anderlecht: "Al lachend, maar ze meenden het"

Bilal El Khannouss lijkt de nieuwe rising star van het Belgische voetbal te zijn.

De 18-jarige speler van Racing Genk is Brusselaar, maar liet Anderlecht achter zich om het te maken in Limburg. Ondertussen zit El Khannouss aan zijn vierde seizoen bij Racing Genk na het vertrek bij Anderlecht. “Ik heb er tien jaar gevoetbald en speelde in een ploeg met Zeno Debast, Romeo Lavia... We wonnen veel toernooien”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Bij de U15 ben ik er vertrokken. Tegen het einde van het seizoen had ik ze duidelijk gemaakt dat ik wegging. Ik had toen nog geen andere club en speelde met Anderlecht de KDB Cup. Het was daar dat Genk me scoutte en overtuigde om te komen.”

De reacties bij Anderlecht waren niet altijd dat wat hij verwacht had. “Sommige jeugdtrainers noemden me een verrader. Ze zeiden het lachend, maar je voelde dat ze het meenden. Je maakt in het voetbal nu eenmaal keuzes in functie van je carrière.”