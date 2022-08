Eerste nederlaag voor Kompany met Burnley: "Het zal tijd kosten"

Vincent Kompany verloor vrijdagavond op de derde speeldag van de Championship met 1-0 bij Watford.

In de extra tijd van de eerste helft zette Tom Cleverley de thuisploeg op voorsprong. De uitsluiting van Hassan Kamara bij Watford een kwartier voor tijd leverde Burnley niks meer op.

Burnley zorgde voor overweldigend balbezit, met in de voorbije matchen telkens meer dan 60 procent. Dat leverde echter maar 4 op 9 op en ook slechts twee doelpunten.

“In de eerste helft was Watford beter dan ons”, zei Kompany achteraf. “Ze creëerden geen kansen, maar waren wel dreigend. Mijn spelers legden er hun hoofd voor, tackelden, de basis in het voetbal.”

“Om wedstrijden te winnen moet je kansen creëren en zelf zo weinig mogelijk kansen weggeven, daarmee begin je als coach. Onze doelman heeft over drie matchen misschien twee reddingen moeten doen.”

Vooral het scoren is een probleem. “Ik denk dat dat zal verbeteren, er zitten goals in dit team. Maar ik denk dat we vlotter zullen scoren wanneer de spelers elkaar beter begrijpen. Het zal tijd kosten, maar we komen er wel.”