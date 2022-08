Mazzu lijkt slag thuisgehaald te hebben: Amuzu wil blijven, maar dan moet Anderlecht wel weer rond de tafel met hem

'Ciske' lijkt te gaan blijven bij Anderlecht. De winger heeft zelf aangegeven dat hij een extra jaar bij paars-wit wel ziet zitten. Bij Felice Mazzu voelt hij vertrouwen en hij weet dat hij na dit seizoen langs de grote poort kan vertrekken.

Amuzu zit al vier jaar in de A-kern van Anderlecht. In die vier jaar tijd is hij nooit onbetwist titularis geweest. Dit seizoen zit dat er wel in en Anderlecht wil hem ook houden, ondanks een bod van 10 miljoen van Nice. Daar spreekt vertrouwen uit. Net zoals hij die voelt bij Mazzu, die met hem ging praten over zijn plannen. Ciske heeft zich nog nooit zo belangrijk gevoeld bij Anderlecht.

En 't is een echte Neerpede-speler. Eentje die Anderlecht in zijn hart draagt. Daarom wil hij er ook zo graag nog een jaar laten zien dat de kritikasters te snel waren om hem te veroordelen. Maar dan moet ook zijn contract aangepast worden. Het huidig loopt af midden 2024 en als Anderlecht nog eens zo'n bod wil krijgen, moet hij niet zijn laatste contractjaar ingaan. Maar dan wil de entourage van de winger ook boter bij de vis...