CIJFER VAN DE WEEK: 4,126 miljard euro - duizelingwekkende cijfers voor tv-rechten

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de tv-rechten van de grote competities in Europa. En dan valt meteen op hoe waanzinnig de cijfers zijn.

De Premier League is qua tv-rechten nog steeds de meest gevraagde en gewilde. In totaal worden aan tv-rechten 4,126 miljard euro uitgegeven.

Vooral uit buitenland

Opmerkelijk: sinds dit seizoen zijn daar meer gelden aan verbonden die van buiten Engeland (2,103 miljard) komen dan vanuit het binnenland (2,023 miljard).

Als we het vergelijken met de andere topcompetities, dan is het verschil nog steeds enorm. We zetten het op een rijtje.

1. Engeland 4,126 miljard euro

2. Spanje 2.047 miljard euro

3. Duitsland 1,460 miljard euro

4. Italië 1,127 miljard euro

5. Frankrijk 0,705 miljard euro