Ook Jürgen Klopp kijkt met argusogen naar Barça: "Ik begrijp het niet. Zelf geef ik geen geld uit als er geen centen zijn"

FC Barcelona zit op een gigantische schuldenberg, maar slaagt er door de druk op enkele knoppen blijkbaar wel in om miljoenen te blijven uitgeven. Ook Jürgen Klopp begrijpt het niet.

“Dat komt door het feit dat ik geen financieel expert ben”, aldus Jürgen Klopp met een kwinkslag. “Maar ik begrijp het ook niet. Ik geef geen geld meer uit als iemand me zegt dat er geen centen meer zijn. Mijn creditcard is ooit eens in stukken geknipt. Gelukkig is dat al eventjes geleden.” (lacht)

Klopp hoopt echter dat FC Barcelona opnieuw helemaal boven water zal kunnen komen. “Ik kijk hier ook naar als een voetbalfan, hé. Borussia Dortmund heeft ooit geld gegenereerd door op voorhand rechten te verkopen. Uiteindelijk moest Aki Watzke komen om de boel te redden. Is die man ook al in Barcelona aangekomen?”