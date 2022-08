📷 OFFICIEEL Anderlecht incasseert miljoenen voor Sergio Gomez

Sergio Gomez verlaat Anderlecht en gaat bij Manchester City aan de slag. Hij wordt ook niet meteen weer uitgeleend, maar zal in de Premier League aan de slag gaan.

Met de deal is een transfersom van minstens 15 miljoen euro gemoeid. Met bonussen erbij loopt dat wellicht op tot meer dan 20 miljoen euro. De Spanjaard tekende een contract voor vier seizoenen.

