Atlético Madrid stuurt Manchester United wandelen

Manchester United hoopte om de Portugees João Félix binnen te halen van Atlético Madrid, maar hun pogingen halen voorlopig niets uit.

Manchester United heeft een megabod op João Félix geplaatst, maar is afgewezen door Atlético Madrid. Dit weet de Spaanse sportkrant AS. De Engelse club wil 130 miljoen euro betalen voor de Portugese aanvaller. Hetzelfde bedrag dat Atlético Madrid heeft betaald aan Benfica in 2019.

Ondanks een evenaring van die transfersom, denkt de Spaanse club er niet aan om Félix voor dat bedrag te laten gaan. De clubleiding wees United op de clausule in het contract van Félix, ter waarde van 350 miljoen.