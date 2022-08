Drie spelers mogen Club Brugge deze transferperiode absoluut niet verlaten

De 'Clubkas' is deze zomer al goed gespijsd bij de Bruggelingen, maar er zijn drie spelers die absoluut niet mogen vertrekken deze zomer.

Met de transers van Charles De Ketelaere en Stanley Nsoki werd de bankrekening van Club Brugge serieus gespijsd deze zomer. Daarbij komt ook nog dat er afspraken zijn gemaakt met Noa Lang dat hij voor een bepaald bedrag mag vertrekken. Alleen heeft tot op heden nog geen enkele club met dit bedrag over de brug gekomen en is de Nederlander nog steeds speler van Club.

Het Laatste Nieuws weet dat er een aantal spelers absoluut niet mogen vertrekken. Zijn vormen het geraamte van de club en zijn zowel op het veld als in de kleedkamer te belangrijk. Zo mogen Simon Mignolet en Clinton Mata alvast niet vertrekken. Voor beide spelers is er interesse uit het buitenland als zijn er nog geen concrete aanbiedingen binnengekomen. Dit is anders voor Hans Vanaken. West Ham United heeft een bod neergelegd voor hem, maar Club Brugge heeft dit afgewezen. Het zal nog af te wachten zijn of West Ham met een bod komt dat niet te weigeren is.

Vanaken wordt binnen exact één week 30 jaar. Indien hij nog een stap hogerop wil zetten en Club Brugge nog veel geld voor hem wil krijgen lijkt dit wel het moment te zijn.