Joachim Van Damme geniet interesse uit de Challenger Pro League

Joachim Van Damme mag vertrekken bij Standard. Hij geniet alvast interesse van twee clubs uit de Challenger Pro League.

Joachim Van Damme zijn passage bij Standard was geen succes nadat ze hem overnamen van KV Mechelen vorige winter. Verder dan vier wedstrijden kwam de 31-jarige defensieve middenvelder niet.

Twee ploegen uit de Challenger Pro League tonen alvast interesse om hem over te nemen. Dit zijn RWDM en zijn ex-club SK Beveren. Van Damme is geboren in Beveren en een jeugdproduct van de club. Indien hij kiest voor zijn ex-club zou het zijn 3de passage worden bij de Waaslanders.