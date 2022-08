KAS Eupen versterkt zich met middenvelder van PSG

KAS Eupen is in Frankrijk gaan shoppen. Zo hebben ze een jonge middenvelder van 19 jaar binnengehaald uit de B-ploeg van PSG.

Nathan Bitumazala maakt de overstap van de B-ploeg van PSG naar KAS Eupen. De middenvelder van 19 jaar tekende een contract voor vier seizoen. Dit maakte de club vandaag bekend via haar sociale mediakanalen.

Het jeugdproduct van PSG speelde één officiële wedstrijd voor de hoofdmacht van PSG. Dit was vorig seizoen tegen Clermont Foot toen hij 10 minuten voor tijd mocht invallen. In de Champions League wedstrijd tegen Club Brugge in Jan Breydel zat hij op de bank.