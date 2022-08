OGC Nice laat Francis Amuzu niet los en verhoogt hun bod

Het is OGC Nice duidelijk menens want ze hebben een nieuw bod uitgebracht op Francis Amuzu.

Ondanks de eerdere verklaringen dat Amuzu nog een seizoen wil blijven en dat Anderlecht hem niet wil verkopen, geeft OGC Nice niet op. De Fransen hebben hun bod verhoogd op Amuzu tot 9 miljoen euro weet journalist Sacha Tavolieri.

De vraag is maar of Anderlecht hiermee akkoord wil gaan. Ze kunnen allereerst Amuzu goed gebruiken momenteel want anders wordt de spoeling heel dun op de linkerflank. Ten tweede zal Anderlecht ook wel verwachten dat er een percentage op de doorverkoop op tafel komt te liggen.