Mazzu legt prioriteiten andersom in vergelijking met Kompany vorige jaren (en dat werkt)

Anderlecht mag tot nu toe van een geslaagde seizoensstart spreken. Als ze zich volgende week kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Conference League zelfs helemaal. Felice Mazzu legt bij de seizoensstart andere prioriteiten dan Vincent Kompany en dat is helemaal niet zo slecht.

Kompany wou in de voorbereiding al zijn spelsysteem er in hameren. Mooi en verzorgd voetballen van de ene backlijn naar de andere. Dat gaf later op het seizoen wel mooie wedstrijden waarin Anderlecht dominant voetbalde, maar de seizoensstart was de afgelopen twee jaar weifelend.

Stabiel

Paars-wit had vorig seizoen op hetzelfde moment (na vier speeldagen en drie Europese matchen) reeds 9 doelpunten geïncasseerd. De verdediging kon twee keer de nul houden. Dit seizoen zijn er al vijf clean sheets en kregen ze slechts twee doelpunten binnen: één tegen Cercle en één tegen Seraing.

Mazzu heeft er zijn prioriteit van gemaakt om eerst stabiliteit achteraan te vinden. Hij introduceerde zijn 3-5-2 met het trio Debast-Hoedt-Delcroix achteraan. De twee jonge gasten moeten zich vastbijten op hun rechtstreekse tegenstanders terwijl Hoedt als sleutel op de deur acteert. Daardoor krijgt de Nederlander meer vrijheid om uit te stappen en ook om het spel te verdelen.

In augustus zijn resultaten het belangrijkste

In de tweemansverdediging voelde Hoedt zich minder goed, dat had hij ook al aangegeven. Nu komen regelmatig zijn kwaliteiten aan de bal meer in de verf. Mazzu sprak de laatste weken ook over die stabiliteit achteraan. Het is zijn manier om op te bouwen. Eerst de zaken in de defensie in orde brengen en dan kan de nadruk gelegd worden op het aanvallende.

Hij heeft ook die luxe, want net als bij Union heeft hij vooraan jongens die het verschil kunnen maken: Refaelov, Silva, Verschaeren... In augustus is resultaat het belangrijkste, niet de manier waarop. Zowel in de competitie als Europees. Een heel seizoen achtervolgen, daar wordt niemand blijer van. En een Europese uitschakeling draag je een heel seizoen mee. Kijk maar naar wat er gebeurde na het debacle tegen Vitesse vorig seizoen.