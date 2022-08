📷 OFFICIEEL Cercle Brugge heeft de opvolger voor Matondo gevonden

Cercle Brugge en het Franse Stade Rennes vonden een akkoord met betrekking tot de definitieve overgang van Yann Gboho.

De Franse aanvaller ondertekende een contract tot juni 2025 bij Cercle Brugge. Yann Gboho kwam uit voor de jeugdreeksen van Rouen vooraleer hij in 2016 de overstap maakte naar Stade Rennes. In 2019 maakte hij er z’n profdebuut in de competitiewedstrijd tegen AS Monaco.

In totaal kwam Gboho 32 keer in actie voor Rennes, waaronder ook 4 wedstrijden in de groepsfase van de UEFA Champions League.

“Yann is in staat om in elke aanvallende positie achter de spitsen te spelen. Op jonge leeftijd heeft hij bovendien al aardig wat ervaring opgedaan in onder meer de Ligue 1, de UEFA Champions League en de Conference League”, aldus technisch directeur Carlos Avina.

Afgelopen seizoen volgde voor Gboho een uitleenbeurt aan het Nederlandse Vitesse. In Arnhem was hij actief in de UEFA Europa Conference League en kwam hij in totaal 30 keer in actie, scoorde hij 3 goals en gaf hij 2 assists.

“We volgen Yann al een tijdje en verwachten veel van hem. De eerste keer dat ik hem aan het werk zag was tijdens Vitesse-Anderlecht in de Conference League. Tijdens die wedstrijd gaf hij een assist en liet hij zien tot wat hij allemaal in staat is. We zijn erg enthousiast om Yann nu bij Cercle te hebben”, aldus Avina.