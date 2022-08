'Laatste probleem van de baan: Dedryck Boyata zondag bij Club Brugge'

Dedryck Boyata lijkt zijn transfer naar Club Brugge helemaal beet te hebben.

Het hing al enkele dagen in de lucht en volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is de deal zo goed als volledig rond tussen Boyata en Club Brugge.

De speler komt over van Hertha Berlijn, volgens Het Laatste Nieuws voor amper 2 miljoen euro. Zijn loon bleek uiteindelijk het grootste struikelblok te vormen. In Berlijn verdiende Boyata 3 miljoen euro per jaar.

Volgens Tavolieri komt Boyata zondag zijn medische tests afleggen en tekent hij dan voor twee seizoenen, met een optie voor nog een extra jaar.