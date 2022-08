Aiai Noa Lang... Aanvaller staat twee minuten op het veld waarna hij geblesseerd uitvalt, transfer in gevaar

Noa Lang begon op de bank tegen KV Kortrijk, maar mocht een dik kwartier voor het einde invallen. Lang duurde zijn speeltijd niet, want na een paar minuten moest hij al geblesseerd naar de kant.

De beelden waren niet echt mooi te noemen. Lang verdraaide bij een actie zijn voet, die in het gras bleef steken. Hij probeerde nog even door te gaan, maar twee minuten na zijn invalbeurt moest hij alweer naar de kant.

Een blessure kan de Nederlander nu wel missen als kiespijn, want hij aasde nog steeds op een transfer. De interesse in hem was wel koeltjes te noemen, maar hij hoopte dat er op het einde van de transferperiode nog ploegen zouden opduiken. Deze blessure kan uiteraard roet in het eten gooien.