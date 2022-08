OFFICIEEL: Club Brugge heeft Rode Duivel beet

De deal is helemaal rond. Dedryck Boyata is een speler van Club Brugge. De 31-voudig Rode Duivel tekent een contract voor drie seizoenen.

Het nieuws hing al langer in de lucht, maar is inmiddels ook officieel. Dedryck Boyata zette een krabbel onder een contract tot medio 2025 bij Club Brugge. De 31-jarige verdediger had geen uitzicht op speelminuten meer bij Hertha Berlin.

Club Brugge betaalt naargelang de bron twee à drie miljoen euro voor de Rode Duivel. Boyata mist dan wel matchritme, maar zou normaliter snel inzetbaar moeten zijn. Hij traint vanaf morgen mee. In het verleden droeg de verdediger het shirt van Manchester City, Bolton Wanderers, FC Twente, Celtic FC en dus Hertha.