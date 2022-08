Fans van Standard schreeuwen om transfers: "Ik begrijp hen, niemand wil dat meer dan ik"

Standard is na vijf speeldagen al afgezakt naar de kelder van het klassement. Dan weet je dat het moeilijk wordt om de rest van het seizoen nog een rol van betekenis te gaan spelen. Maar op dit moment moeten ze zich vooral zorgen maken over het gebrek aan kwaliteit.

Standard speelde een goed halfuur, maar creëerde maar één kans. OHL scoorde twee keer en toonde wel efficiëntie. Ondanks hun numerieke voordeel bij het begin van de tweede helft konden ze het tij niet meer keren. De supporters op de tribunes hadden er ook genoeg van en riepen om transfers. Trainer Ronny Deila kan ze daar enkel gelijk in geven, maar tot nu toe hielden de nieuwe Amerikaanse eigenaars de vinger op de knip.

"Ik begrijp de woede van de fans en hun wensen", aldus Deila. "Ik wil deze versterkingen net zo graag als zij, dat kan ik je verzekeren. We moeten er alles aan doen in de komende drie weken voordat de transferperiode deze zomer sluit. Om kwaliteit in dit team te injecteren. In vergelijking met vorig seizoen zijn we meer spelers kwijtgeraakt dan dat er bij gekomen zijn. En tegelijkertijd moeten we werken aan de dingen die we beheersen: onze discipline, ons spelsysteem en ons vertrouwen We kunnen van iedereen winnen, maar ook van iedereen verliezen", besloot Deila.