Gent mist start niet, maar ook Vrancken beseft werkpunt: "Het is niet dat die tegengoals me niet interesseren"

Wouter Vrancken is met KRC Genk uitstekend aan het seizoen begonnen. De Limburgers brengen attractief voetbal én ook de punten volgen. Het werk van... Wouter Vrancken.

Al moet het wel gezegd: de defensie van KRC Genk staat nog niet volledig op punt. Acht tegendoelpunten op vijf wedstrijden is namelijk veel voor een titelkandidaat.

“Het is niet dat de tegengoals me niet interesseren”, verdedigt Wouter Vrancken zijn ploeg in Het Laatste Nieuws. “Maar je gaat toch liever naar een club kijken die voluit voor doelpunten gaat?”

Ik heb liefst geen doelpunten tegen. Daar moeten we nog in groeien

Met andere woorden: Vrancken wil een doelpunt meer scoren dan de tegenstander. “Ik heb liefst geen doelpunten tegen. Maar daar moeten we nog in groeien. Het komt erop om een beslissing te maken en er vol voor te gaan. Ook al is het niet de juiste.”