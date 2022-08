'Bayern München wil profiteren van situatie en gaat Frenkie de Jong ophalen bij Barça... onder Duitse voorwaarden'

Bayern München wil van de malaise bij FC Barcelona profiteren om een enorme slag te slaan. De Duitse grootmacht wil Frenkie de Jong naar Beieren halen. Onder Duitse voorwaarden welteverstaan.

Het is noodzakelijk dat FC Barcelona Frenkie de Jong kan verkopen. Enkel op die manier duiken de Catalanen onder het salarisplafond en kan Jules Koundé ingeschreven worden. En daar wil Bayern München van profiteren.

De Spaanse en Duitse media weten dat Der Rekordmeister aanstuurt op een huurconstructie waarbij ze het volledige loon van de Jong - hét struikelblok momenteel voor Barça - overnemen. En natuurlijk vertaalt zich dat in een aantrekkelijke aankoopoptie.

Enige reddingsboei?

Voor Barcelona is dat dan wel niet het scenario van hun voorkeur, maar enkel op die manier lijkt de Nederlander andere oorden op te zoeken. De Jong heeft geen trek in een avontuur bij Manchester United, terwijl de interesse van Chelsea FC nooit concreet is geworden.