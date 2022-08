De vader van Ait El Hadj reageert na verwijzing van zijn zoon naar de B-kern van Anderlecht: "Op dit moment lijkt het alsof ze mijn zoon vergeten zijn bij Anderlecht"

Ait El Hadj werd door Anderlecht naar de B-kern verwezen. Zijn vader reageert nu op de situatie van zijn zoon.

Het Laatste Nieuws had contact met de vader van Ait El Hadj over zijn situatie. Omdat hij weigerde te spelen met RSCA Futures tegen Lommel werd hij naar de B-kern gestuurd. "Mentaal gaat Anouar door een moeilijke periode en hij voelde zich niet klaar om te spelen", zo zei Driss El Hadj, de vader van Anouar. "Maar wat mij betreft was dat eenmalig, als Anderlecht hem vraagt aan te treden met de tweede ploeg dan zal hij dat volgende keer wel doen."

Volgens zijn vader heeft Ait El Hadj juist het omgekeerde nodig. Namelijk speelkansen om terug naar zijn beste niveau toe te werken. "Hij is een beetje uit vorm, maar zonder speelkansen is het moeilijk om de juiste vorm te pakken te krijgen." De vader van Ait El Hadj stelde dat als de club niet meer rekent op de diensten van zijn zoon, dat het dat duidelijk moet maken en dat er dan naar een oplossing gezocht wordt. "Op dit moment lijkt het alsof ze mijn zoon vergeten zijn bij Anderlecht en dat is geen prettig gevoel."