Anouar Ait El Hadj trekt boetekleed aan: "Ik beleef geen makkelijke periode"

Anouar Ait El Hadj heeft zich verontschuldigd nadat hij weigerde voor RSCA Futures te spelen.

Anderlecht lijkt niet echt meer te geloven in Ait El Hadj. Bij Vincent Kompany lukte het niet en ook Felice Mazzu lijkt hem niet nodig te hebben.

Daardoor zou hij doorschuiven naar de U23 in de Challenger Pro League, maar Ait El Hadj weigerde vorig weekend om bij de Futures te spelen.

“Ik ben me ervan bewust een fout te hebben gemaakt door niet te willen spelen met de RSCA Futures het afgelopen weekend”, zegt hij op Instagram. “Daar wil ik me voor excuseren. De emoties namen de bovenhand.”

“Ik beleef geen makkelijke periode, maar ik weet dat het net nu is dat ik nog harder moet werken om er te geraken. Ik weet ook dat deze club veel kansen geeft aan de jeugd. Ik blijf alleszins beschikbaar voor de club van mijn hart... of dat nu de A-ploeg of de Futures is.”