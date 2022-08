OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt defensieve sterkhouder terug naar West-Vlaanderen

Cercle Brugge heeft er een enorme kwaliteitsinjectie bijgekregen. AS Monaco stuur Harisson Marcelin opnieuw naar West-Vlaanderen.

Harisson Marcelin droeg twee seizoenen geleden het shirt van Cercle Brugge. De 22-jarige Fransman kreeg vorig seizoen zijn kans bij AS Monaco - of dat was althans de bedoeling - maar vertoefde maandenlang in de lappenmand met een hardnekkige hamstringblessure.

De boomlange verdediger moet niet alleen zijn niveau terugvinden, maar kan de defensie van De Vereniging van een enorme kwaliteitsinjectie voorzien. Voor de volledigheid: er is uiteraard geen aankoopoptie opgenomen in het huurcontract.