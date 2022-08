'Mannaert wil Vanaken helemaal overtuigen om voor Club Brugge te kiezen door hem dit héél speciaal contract voor te schotelen'

Club Brugge deed er de voorbije dagen alles aan om Hans Vanaken in het Jan Breydelstadion te houden. En het moet gezegd: Vincent Mannaert heeft een aantrekkelijke contractverlenging in de aanbieding.

Het Laatste Nieuws weet dat Hans Vanaken een zogenaamd contract voor het leven kan tekenen bij Club Brugge. In het Nederlands: zo’n overeenkomst zou ervoor zorgen dat enkel in onderling overleg een vertrek mogelijk is.

Ook de cijfertjes in het nieuwe contract worden opgewaardeerd. De Belgische landskampioen heeft de voorbije jaren een aardige spaarpot aangelegd om de betere contracten uit te schrijven voor sterkhouders zonder zichzelf in de voet te schieten.

Geen verhuis?

