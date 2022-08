Carl Hoefkens heeft nieuws over Boyata, maar ook over de mogelijke vertrekkers

De transfermolen blijft draaien bij Club Brugge. Coach Carl Hoefkens geeft de nodige toelichting.

Zo is er eerst en vooral nieuws over Dedryck Boyata. Hij tekende maandag, maar zal vrijdag meteen in de wedstrijdselectie zitten.

Voor Jack Hendry, Eder Balanta en Ruud Vormer lijkt er geen ruimte te zijn. “Ik maak wekelijks mijn keuze en kijk naar wie beschikbaar is en wie het goed doet op training. Op dit moment ben ik eigenlijk over iedereen ongelooflijk tevreden. Ook van Hendry en Balanta ben ik op training meer dan tevreden.”

Van Noa Lang ziet het er naar uit dat hij door zijn blessure bij blauwzwart blijft. “Eerst en vooral: dit is niet leuk voor Noa. Een blessure komt nooit gelegen. Ook het moment voor hem is lastig. Maar ik zie vuur in zijn ogen: hij zal sterker terugkomen. Over een transfer spreek ik mij niet uit: daar beslis ik ook niet over. Ik wil gewoon met de sterkste spelers werken. Dus als hij zou blijven, is dat ook met hem.”

Vervolgens is er nog het dossier van Hans Vanaken. “Ik spreek veel met Hans. Wat ik zie is dat hij goed aan het trainen is richting Charleroi”, was Hoefkens heel kort.