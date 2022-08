José Jeunechamps woedend: "We hebben ons spelplan in de prullenbak gegooid, sommigen verdienen een schop onder hun kont!"

Deze zaterdag verloor RFC Seraing opnieuw in eigen huis. Luikenaars gingen op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League de boot in tegen Genk (0-4).

Na zijn eerste overwinning van het seizoen in Eupen vorige week, verloor Seraing tegen Racing Genk. "Ik was boos tijdens de rust, het is de eerste keer dat het me op deze manier overkomt. We hadden een spelplan, dat verre van het meest sexy was, maar het werkte goed. En we brachten ons in moeilijkheden in een triviale fase en zo gooien we ons plan in de prullenbak", vertrouwde José Jeunechamps op het einde van de persconferentie de aanwezigen toe. "In de tweede helft probeerden we iets en kregen we twee kansen met Marius. Maar we stelden ons bloot aan een tegenaanval, om nog maar te zwijgen van de individuele fouten, en ze verdubbelden de inzet. Daarna was het hek van de dam", onderstreepte de T1 van Seraing.

"We hebben te laag verdedigd en te veel balverlies geleden. Ik heb deze zaterdag niets gezien. We gaan niet alles weggooien, maar als ik de uitstraling zie van Lepoint op 38-jarige leeftijd! Zijn jonge teamgenoten moeten erdoor geïnspireerd worden en een mooie schop onder de kont krijgen. Lepoint is de eerste in de fysieke tests, de jongste moet stoppen met zeuren. We hebben meer concurrentie nodig, de zomerse transferwindow is nog niet voorbij en ik hoop dat het nog niet voorbij is voor Seraing", besluit José Jeunechamps.