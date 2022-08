Shved ook op training voorlopig niet welkom bij KV Mechelen: "Dan hoef ik hem niet in de groep te hebben"

Marian Shved is momenteel niet de meest geliefde speler bij KV Mechelen. De Oekraïner staat buiten de groep, letterlijk en figuurlijk.

In afwachting van een eventuele transfer naar Shakhtar Donetsk weigerde Shved om aan de aftrap te komen in KV Mechelen - Westerlo. Trainer Buijs had hem vorige zondag dan liever niet in de buurt, zette Milan Robberechts op het wedstrijdblad en die ontpopte zich dan weer tot onverwachte matchwinnaar.

Een week later is het niet zo dat alle plooien weer gladgestreken zijn. Meetrainen op KV is er voorlopig niet meer bij voor Shved. Daar is Danny Buijs heel duidelijk in. "Marian traint pas opnieuw mee als hij opnieuw beschikbaar is", aldus de Nederlander.

© photonews

Ofwel zal de transfer naar Shakhtar afgerond moeten worden, ofwel zet Shved die transferperikelen uit zijn hoofd. Een middenweg is er niet. "Zolang hij aangeeft dat hij niet in staat is om te voetballen in een wedstrijd, dan hoef ik hem niet in de groep te hebben. Dan heb ik liever dat hij wegblijft."