Voormalige speler STVV kort bij toptransfer naar Benfica

De voormalige STVV-huurling Daichi Kamada staat dicht bij een toptransfer naar Benfica. De Japanse nummer tien heeft zelfs al een persoonlijk akkoord gevonden met de Portugese club.

Volgens Sky Sports staat de voormalige speler van STVV, Daichi Kamada (26), op het punt te vertrekken naar Benfica. Er zijn onderhandelingen gaande met Eintracht Frankfurt, dat 10 tot 15 miljoen euro vraagt ​​voor zijn Japanse aanvallende middenvelder. Kamada heeft een marktwaarde van 22 miljoen euro, maar zit in zijn laatste contractjaar bij de Duitse club.

Intussen zou er al een akkoord bereikt zijn tussen Kamada zelf en Benfica. Ondanks dat Frankfurt-coach Oliver Glasner duidelijk gevraagd had om de Japanner niet te laten gaan is een transfer nu wel echt nabij. In het seizoen 2018-2019 leende Frankfurt de nummer Kamada nog uit aan STVV. In 36 wedstrijden scoorde hij 16 keer en gaf hij 9 assists voor de Kanaries.