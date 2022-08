KVC Westerlo gaat onderuit tegen tweedeklasser SK Beveren in oefenpot

Na de teleurstellende nederlaag van gisteren tegen Eupen speelde KVC Westerlo vandaag een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser SK Beveren. Opnieuw eindigde de partij in een nederlaag voor de Kemphanen.

Gisterenavond sloot KVC Westerlo de speeldag af in eigen huis tegen KAS Eupen. De Kemphanen verloren de wedstrijd met het kleinste verschil na een penaltymisser in de laatste minuut van Tuur Dierckx. Na de teleurstellende 0 op 6 planden ze bij Westerlo vandaag een oefenwedstrijd in achter gesloten deuren tegen SK Beveren, maar ook vandaag gingen de mannen van Jonas De Roeck de boot in. De tweedeklasser Beveren ging met 0-2 winnen in Het Kuipje.

Wim De Decker, coach van SK Beveren, nam alle spelers mee die afgelopen weekend niet in actie kwamen tegen RSCA Futures. Na amper 20 minuten wist centrale middenvelder Malick Fall de bezoekers op voorsprong te trappen. 20 minuten voor tijd verdubbelde de 19-jarige Amerikaanse flankaanvaller Tyler Wolff nog de score. 0-2 werd dan ook de eindstand, opnieuw een teleurstellend resultaat voor KVC Westerlo.