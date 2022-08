Engelse club wil komst van Rode Duivel snel afronden

Wout Faes (24) kwam deze zomer meermaals in aanmerking voor een vertrek. Onlangs zag de Rode Duivel (1 cap) de gesprekken tussen zijn club Stade de Reims en Torino mislukken.

De voormalige speler van Anderlecht en Oostende zou de Ligue 1 toch nog kunnen verlaten tegen het einde van deze mercato. De goed geïnformeerde Fabrizio Romano heeft exclusief onthuld dat er naar verluidt gesprekken plaatsvinden met Leicester City. Daar zou hij Wesley Fofana moet vervangen, die voor 85 miljoen euro naar Chelsea verhuist.

Faes zou bovenaan de verlanglijst van Leicester City staan, maar niet de enige, voegde Fabrizio Romano eraan toe. Toch is de Engelse ploeg ervan overtuigd de transfer snel te kunnen afronden.

Leicester are confident to get Wout Faes deal done very soon. Talks are progressing to final stages, personal terms agreed on five year deal. 🚨🔵 #LCFC



He’ll be Fofana replacement, as just revealed earlier today ⤵️✅ https://t.co/adkRdtbDff