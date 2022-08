OFFICIEEL: Anderlecht maakt stunt compleet en heeft nieuwe middenvelder beet

Amadou Diawara is een speler van RSC Anderlecht. De middenvelder tekent een contract voor drie seizoenen in Brussel.

Amadou Diawara is de nieuwe defensieve middenvelder van RSC Anderlecht. Het werd duidelijk dat paars-wit een extra kwaliteitsinjectie kon gebruiken na de blessure van Adrien Trebel.

De nieuwste aanwinst van de Belgische recordkampioen was een vaste waarde bij SSC Napoli en AS Roma, maar verdween uit beeld na de komst van José Mourinho. Hij wil zijn carrière herlanceren in Brussel.